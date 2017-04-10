На Львівщині збудували найбільшу кількість доріг в Україні за найнижчою ціною

На Львівщині торік збудували найбільшу кількість доріг в Україні за найнижчою ціною.

Про це свідчать результати моніторингу щодо будівництва доріг в Україні.

Такі дані озвучив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян у межах робочої поїздки на Львівщину у понеділок, 10 квітня.

“Дуже приємно, що Львівщина традиційно залишається у топ-областей України за обсягами та якістю дорожніх робіт, – наголосив Володимир Омелян. – Зокрема, велика заслуга у цьому голови ОДА Олега Синютки”.

Зі свого боку голова Львівської ОДА Олег Синютка подякував Міністерству інфраструктури України за допомогу Львівщині в реалізації інфраструктурних проектів. Також розповів про плани щодо ремонту доріг на території області на цей рік.

“На сьогодні на території області ми вже розпочали ремонтні роботи на десяти напрямках, – зазначив голова ОДА. – Зокрема, це такі напрямки як Львів-Кам’янка-Бузька, Львів-Тернопіль, Львів- Самбір, Львів-Пустомити, Миколаїв-Городок, а також дороги Бориня-Мохнате та інші. Сподіваємось, цьогоріч обсяг виконаних робіт буде набагато більшим, ніж торік, а на ремонт автошляхів спрямують понад 2 млрд грн”.

За словами Олега Синютки, вже за перший квартал цього року до бюджету від перевиконання митних платежів має надійти понад 330 млн грн, з яких половину скерують на ремонт доріг Львівщини.