На Львівщині очікують заморозки

Львівський Гідрометцентр попереджає, що завтра, 11 квітня, у Львові вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

У середу, 12 квітня, вночі та вранці на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 3°.

Зокрема, 11 квітня у Львові вночі без опадів, вранці та вдень часом дощ; в другій половині дня дощ подекуди з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° тепла, вдень 10 – 15° тепла, в другій половині дня, починаючи із заходу, зниження температури до 5 – 10° тепла.

12 квітня очікується без істотних опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Вночі та вранці заморозки 0 – 3°, температура повітря вдень 9 – 14° тепла.