Дорогу від Винник до Золочева відремонтують до липня

Сьогодні, 10 квітня, під час робочої поїздки на Львівщину Міністр інфраструктури України Володимир Омелян оглянув ремонт дороги Львів-Тернопіль, на відтинку від Винник до Золочева.

Загалом на трасі Львів-Тернопіль відремонтують 59,6 кілометрів шляху. Зараз укладено уже 22 кілометри, й фінансується ремонт за рахунок кредитних коштів. Потреба коштів становить 511,1 млн.грн.

«Далі будемо працювати спільно з єврокомісією та урядом Республіки Польща для того, щоб отримати додаткове фінансування і мати повноцінний автобан європейського зразка, який проходитиме і тут, у цьому місці» – зазначив під час огляду дороги Міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Ми очікуємо інвестувати більше, ніж 2 мільярдів гривень у дорожні господарства Львівщини з різних джерел» – підкреслив заступник голови Львівської обладміністрації Ростислав Замлинський.