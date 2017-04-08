Зі Львова можна недорого злітати у Вроцлав і Берлін

Авіакомпанія Wizz Air 7-9 квітня надає знижку 20% на всі нові рейси, що відкрилися у 2017 році. Про це інформує сайт lowcostavia.com.ua

Зі Львова завдяки знижкам можна буде дешевше полетіти у Вроцлав та Берлін. Найдешевший квиток, а це рейс Львів – Вроцлав – Львів, з урахуванням знижки коштує 662 гривні у два боки.

Із Києва подешевшають квитки в Копенгаген, Франкфурт, Нюрнберг, Познань, Люблін та Варшаву.

Купити авіаквитки можна на сайті wizzair.com. Якщо ви ще не звикли до нового інтерфейсу сайту Wizz Air, то стара версія є за цим лінком: book.wizzair.com.

Повний перелік акційних напрямків

Нагадуємо, що у Wizz Air у вартість квитка входить лише один малий предмет ручної поклажі розміром не більше 42х32х25 см.

Ціна на багаж залежить від дати, тривалості перельоту, а також часу придбання (одразу з квитком, згодом чи в аеропорту). Визначити вартість перевезення багажу можна у спеціальному калькуляторі на сайті авіакомпанії Wizzair.

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