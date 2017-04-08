За проблему львівського сміття візьметься окрема робоча група з нардепів

У Львові вдруге відбулось засідання депутатів ВРУ, керівництва міста й області, голів міст Львівщини щодо питання ТПВ

Сьогодні у Львівській обласні раді відбулося засідання депутатів Верховної Ради України з містами Львівської області, керівництвом міста Львова й обласної влади, під час якого обговорили питання вивезення та захоронення ТПВ з м. Львова, а також плани щодо будівництва сміттєпереробного комплексу. У підсумку домовилися про створення окремої робочої групи та погодження спільної резолюції щодо плану дій у вирішення питання. Також під час засідання голови міст Львівської області обговорили можливості подальшого захоронення ТПВ з м. Львова.

Під час засідання міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про критичну ситуацію щодо вивезення та захоронення ТПВ з міста станом на сьогодні. Також мер розповів, що після Великодня французькою компанією Еджіс буде представлено план дій у вирішенні питання рекультивації полігону в Грибовичах та будівництві нового сміттєпереробного комплексу. Відтак, за сприяння усіх необхідних структур, є можливим будівництво комплексу з глибинної переробки сміття протягом 2 років.

«Коли ми такий завод відкриємо, будемо приймати сміття з інших міст Львівської області, а не лише зі Львова. Однак, питанням номер один сьогодні – зняти тиск і розблокувати полігони», – додав Садовий.

Також виступили мери міст Львівської області, які поінформували про непросту ситуацію щодо захоронення сміття у їхніх населених пунктах.

Досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю міст Львівської області зі Львовом щодо вивезення та захоронення ТПВ.

Депутати Верховної Ради України запропонували провести подібні зібрання з депутатами Тернопільської та Івано-Франківської областей для обговорення можливості співпраці в питаннях захоронення ТПВ.

За пропозицією співголови міжфракційного депутатського об’єднання «Львівщина» Ігоря Васюника буде напрацьована спільна резолюція та буде створено окрему робочу групу з депутатів Верховної Ради України.