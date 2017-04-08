У НРЦ «Левеня» почалася місячна акція «Чи добре бачить Ваша дитина?»

Учора, 7 квітня, у Всесвітній день здоров’я, Навчально-реабілітаційний центр «Левеня» розпочав місячну акцію «Чи добре бачить Ваша дитина?». Про це йдеться в повідомленні на facebook-сторінці Навчально-реабілітаційного центру «Левеня».

Батьків із дітьми (від 2-х місяців до 12 років) і колишніх випускників НРЦ «Левеня» запрошують на безкоштовну діагностику зору, яка відбуватиметься за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 87-А.

Попередній запис на консультацію до лікаря-офтальмолога можна здійснити за тел.: 068-256-11-76 щоденно, окрім вихідних, з 10.00 до 17.00.

Наприкінці акції, діти, у яких виявлять значні порушення зору, зможуть отримати консультацію провідних дитячих офтальмологів України.