У Києві перенесли відкриття фестивалю писанок через негоду

Відкриття фестивалю було заплановано на сьогодні, 8 квітня
Його перенесено у зв’язку із погодними умовами. Про нові дату та час відкриття фестивалю буде повідомлено додатково. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
Фестиваль триватиме майже місяць і охопить 3 локації: Софійську, Михайлівську площі та Володимирський проїзд.
На Софійській площі будуть представлені роботи митців у напрямі авторська писанка-мальованка. На гостей фестивалю чекатиме Всеукраїнська колекція традиційних писанок (більш ніж 50 000), що представлятиме регіональні особливості України.
У Володимирський проїзді триватиме Великодній ярмарок, а також Ярмарок садівництва.
Михайлівська площа стане зоною дитячих розваг, де буде 100 дитячих писанок-мальованок, 111 традиційних писанок-мальованок.
У Парку «Володимирська гірка» буде лаунж-зона, зона майстер-класів, ярмарок живопису, ярмарок хенд-мейду.
Докладніше можна дізнатися на сайті організаторів фестивалю: folkukraine.com