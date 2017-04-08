У Києві перенесли відкриття фестивалю писанок через негоду

Відкриття фестивалю було заплановано на сьогодні, 8 квітня

Його перенесено у зв’язку із погодними умовами. Про нові дату та час відкриття фестивалю буде повідомлено додатково. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Фестиваль триватиме майже місяць і охопить 3 локації: Софійську, Михайлівську площі та Володимирський проїзд.

На Софійській площі будуть представлені роботи митців у напрямі авторська писанка-мальованка. На гостей фестивалю чекатиме Всеукраїнська колекція традиційних писанок (більш ніж 50 000), що представлятиме регіональні особливості України.

У Володимирський проїзді триватиме Великодній ярмарок, а також Ярмарок садівництва.

Михайлівська площа стане зоною дитячих розваг, де буде 100 дитячих писанок-мальованок, 111 традиційних писанок-мальованок.

У Парку «Володимирська гірка» буде лаунж-зона, зона майстер-класів, ярмарок живопису, ярмарок хенд-мейду.

Докладніше можна дізнатися на сайті організаторів фестивалю: folkukraine.com