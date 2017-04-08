Садовий відзначив пластунів Богдана Гасюка та Галину Ткачук

Сьогодні на площі перед пам’ятником Іванові Франку відбулися заходи з нагоди святкування 105-ї річниці заснування Пласту

Усіх учасників заходу привітав міський голова Львова Андрій Садовий.

Він також вручив пам’ятні монети із зображенням Короля Данила Галицького Богданові Гасюку – одному із трьох засновників осередку Пласту у Львові 1991 року, та Галині Ткачук – головному канцеляру осередку Пласту з моменту відновлення його діяльності 1991 року. Відзнаки пластунам мер Львова вручив за багаторічну сумлінну працю, безцінний внесок у виховання молодого покоління та з нагоди 105-ї річниці заснування національної скаутської організації України Пласт

«Бажаю усім вам добра, щоб ви, маючи світлий розум, завжди мали дуже тепле серце, щоб це серце було завжди відкрите до добрих вчинків, до справедливості та чесності, щоб вас ніколи в житті не мучила совість. Щоб ви були класними, талановитими, і щоб завжди Пласт був тією організацією, якою ми пишамося», – зазначив міський голова Львова.

Після Служби Божої та традиційних церемоніалів біля пам’ятника Івану Франкові вже традиційним вимаршем пластуни вирушили до Личаківського кладовища для вшанування пам’яті полеглих героїв і засновників Пласту. На їхню честь кожен курінь має змогу представити самостійно підготовану дефіляду.

Опісля учасники заходу допомагатимуть іншим плетінням лози для виручення коштів на підтримку пластунів, які воюють в зоні АТО. 9 квітня учасники акції продаватимуть плетену лозу на вулицях міста. Сьогодні ж увечері на старшопластунів та пластунів-сеньйорів чекає дискусія на тему: «Пластовий закон в реаліях 21 століття» разом зі спеціальними гостями.

Нагадаємо, Пласт – національна скаутська організація України, мета якої сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, на свідомих, відповідальних та повноцінних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і на провідників українського суспільства. Перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912 р.

На сьогодні Пласт є чи не найстаршою та найбільшою молодіжною громадською організацією України. Відзначення дня складання першої пластової присяги є вже традиційним, це день заснування Пласту, тож захід є найважливішим у році і на нього з’їжджаються усі пластуни. Цього року виповнюється 105 років з дня заснування Пласту. Організатори очікують близько 1000 учасників зі Львова та його околиць.

На Львівський осередок Плату цьогоріч управлінням молоді та спорту Львівської міської ради виділено 2,3 млн. грн. з них: 450000 грн. – на табори і заходи, 1000000 грн. – на ремонти приміщень, 500000 грн. – на закупівля для обмеблювання, 300000 грн. – для закупівлі інвентарю.