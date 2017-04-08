Обласний театр ляльок підготував дітям передвеликодній подарунок

Про це інформує Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА

Вистава Львівського академічного обласного театру ляльок «Садок вишневий коло хати» Тараса Шевченка у постановці заслуженого діяча мистецтв України Сергія Брижаня користується великим успіхом серед глядачів. Поетичні твори Шевченка оживають в інтерпретації талановитого режисера через внутрішній світ акторів, сценографію, музику та пісні. Актори театру відтворюють поезію Шевченка просто, легко і природно. Глядач отримує можливість простежити творче життя поета від його перших віршів до поем створених у зрілому віці. Вистава постає перед глядачем композиційно цілісною, гармонійною, вишуканою, творчо яскравою.

Не перегляд вистави також запрошені діти соціально незахищених категорій, які переглянуть виставу безкоштовно.

Початок вистав: 11 квітня – о 12.00, 12 квітня – о 16.00.