На Херсонщині браконьєри наловили крабів на 24 мільйони гривень

Співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з взаємодіючими органами вживають заходів із запобігання правопорушенням у контрольованих прикордонних районах, в тому числі незаконному вилову водних живих ресурсів.

Нещодавно прикордонники відділу «Залізний Порт» Херсонського загону спільно з представниками Держрибоохорони на узбережжі Чорного моря поблизу населеного пункту Приморське затримали трьох браконьєрів з уловом креветок, атерини та крабів.

Тоді, за попередніми підрахунками, збитки, які завдали браконьєри державі, склали 86 тисяч гривень.

Однак після проведення експертизи, спеціалісти встановили, що 429 крабів, які виловили правопорушники, занесено до Червоної книги України.

У зв’язку з цим проведено переоцінку суми збитків державі, яка в підсумку ствновила майже 24 мільйони гривень.

Міру покарання правопорушникам встановлюватимуть правоохоронні органи.