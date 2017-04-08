«Львівська політехніка» – серед лідері в рейтингу публікаційної активності українських вишів у 2016 році

За даними Scopus

Центр досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського провів аналіз даних наукометричної системи Scopus про публікаційну активність вищих навчальних закладів України. ПРо це інформує сайт НУ “Львівська політехніка”.

У підсумковій таблиці наведено дані про публікаційну активність ВНЗ України у 2014, 2015 та 2016 роках і статистику цитувань їхніх публікацій відповідно у 2014–2016, 2015–2016 та 2016 роках. Упорядкування вишів проведено за кількістю публікацій у 2016 році.

Дані станом на грудень 2016 року

№ п/п Вищий навчальний заклад 2014 2015 2016 Публі-

кації Циту-

вання

(2014–

2016) Публі-

кації Циту-

вання

(2015–

2016) Публі-

кації Циту-

вання 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 941 2572 1008 1432 732 201 2. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 451 1020 477 499 405 86 3. Національний університет «Львівська політехніка» 245 434 382 283 376 50 4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 429 499 359 211 315 36 5. Львівський національний університет імені Івана Франка 323 567 314 320 249 36 6. Сумський національний університет 224 387 204 190 158 46 7. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 147 279 156 127 143 30 8. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 161 368 155 125 118 22 9. Національний авіаційний університет 134 148 143 17 98 12 10. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 161 170 133 96 95 18

База даних Scopus містить 60 млн. реферативних записів про статті з 21,5 тис. наукових журналів. Аналітичний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитування.

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