«Львівська політехніка» – серед лідері в рейтингу публікаційної активності українських вишів у 2016 році

За даними Scopus
Центр досліджень соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського провів аналіз даних наукометричної системи Scopus про публікаційну активність вищих навчальних закладів України. ПРо це інформує сайт НУ “Львівська політехніка”.
У підсумковій таблиці наведено дані про публікаційну активність ВНЗ України у 2014, 2015 та 2016 роках і статистику цитувань їхніх публікацій відповідно у 2014–2016, 2015–2016 та 2016 роках. Упорядкування вишів проведено за кількістю публікацій у 2016 році.
Дані станом на грудень 2016 року
|№ п/п
|Вищий навчальний заклад
|2014
|2015
|2016
|Публі-
кації
|Циту-
вання
(2014–
2016)
|Публі-
кації
|Циту-
вання
(2015–
2016)
|Публі-
кації
|Циту-
вання
|1.
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|941
|2572
|1008
|1432
|732
|201
|2.
|Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
|451
|1020
|477
|499
|405
|86
|3.
|Національний університет «Львівська політехніка»
|245
|434
|382
|283
|376
|50
|4.
|Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
|429
|499
|359
|211
|315
|36
|5.
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|323
|567
|314
|320
|249
|36
|6.
|Сумський національний університет
|224
|387
|204
|190
|158
|46
|7.
|Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
|147
|279
|156
|127
|143
|30
|8.
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|161
|368
|155
|125
|118
|22
|9.
|Національний авіаційний університет
|134
|148
|143
|17
|98
|12
|10.
|Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
|161
|170
|133
|96
|95
|18
База даних Scopus містить 60 млн. реферативних записів про статті з 21,5 тис. наукових журналів. Аналітичний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитування.
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