Екологи налагоджують співпрацю з вишами Львівщини

6 квітня департамент екології та природних ресурсів уклав угоду про співпрацю з Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка

Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.

Така угода дає додаткові можливості для співпраці органу влади та навчального закладу в питаннях проведення інформаційно-просвітницьких та науково-практичних, еколого-освітніх заходах та обміну інформацією.

Враховуючи, що педагогічний університет готує фахівців за спеціальністю екологія, співпраця з департаментом буде корисна в першу чергу для студентів, які зможуть проходити практику та стажування в департаменті.

Під час зустрічі її учасники обговорили перспективи реалізації спільних проектів, зокрема в питанні моніторингу довкілля Карпатського регіону, створення дендропарку на території університету та співпраці в питанні дослідження якості лікарських рослин.

До слова, завдяки дослідженням науковців Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у 2015 році за поданням департаменту екології та природних ресурсів на території Дрогобицького району створено два об’єкти природно-заповідного фонду – гідрологічну пам’ятку природи «Водоспад Лазний» і ботанічну пам’ятку природи «Віковий дуб».