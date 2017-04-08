Десятеро собак з ЛКП «Лев» шукають господарів

Усі собаки здорові й готові до прилаштування

Зараз собаки перебувають у ЛКП «Лев»: Львів, вул. Промислова, 56; тел.: 068 535 45 45. ЛКП працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00, тож можна приходити знайомитися з песиками.

Канік. Дуже красивий дорослий собака з надзвичайно проникливим поглядом. Любить спілкування з людьми, а ще – слухняний та чемний. Не зважаючи на свій зрілий вік, стане чудовим охоронцем та ще кращим другом!

Фольцик. Чорний красунчик, метис лабрадора. Молодий, активний собака. Гавкучий, тож окрім найкращого друга стане вам ще й чудовим охоронцем.

Нептун. Молодий собака, дуже зворушливий та красивий. Виглядає домашнім, адже слухняний та соціалізований, знає деякі команди. Буде справжнім другом та компаньйоном.

Опра. Чорнява красуня. Молоденька, ніжна та соціалізована. Опра підійде на прилаштування у родину, де є діти, що люблять тварин. А ще вона дуже віддано охоронятиме свою майбутню родину!

Кельвін. Молодий та активний собака з незвичним цікавим окрасом. Гавкучий та життєрадісний. Стане дуже добрим охоронцем.

Форест. Красивий та зворушливий молодий метис ягдтер’єра. Енергійний, соціалізований, слухняний. Просто ідеальний друг та охоронець.

Міла. Ніжна і дуже красива собачка, що обожнює лащитись. Підійде на прилаштування в квартиру, адже дуже чемна та спокійна.

Бессі. Активна, гавкуча, і добре ладить з іншими тваринами. А ще Бессі та Міла можуть жити в одній родині, адже дуже здружилися.

Маленька. Нагадуємо, цю красуню, кавказьку вівчарку, ми вже подавали у підбірку, але вона досі в ЛКП «Лев». Сум в очах та погляд надії все ще залишився. Маленька продовжує чекати на свого справжнього друга. Вона ніжна і віддана, схожа на великого милого ведмедика.

Магнолія – маленька активна красуня, для якої ми продовжуємо шукати найкращих господарів. Виявляється, ця крихітка – справжній вундеркінд: вона дуже швидко навчається, і стала дуже слухняною. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, що люблять тварин.

Фото Марти Сирко