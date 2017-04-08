22-річний нетверезий водій в’їхав у огорожу (фото)

Про це інформує Патрульна поліція Львова

У ніч на 8 квітня патрульні приїхали на виклик про ДТП на парковці торговельно-розважального центру на вулиці Богдана Хмельницького. Коли інспектори прибули за вказаною адресою, то побачили автомобіль BMW 320I на іноземній реєстрації, який врізався в огорожу. На місці події був 22-річний водій з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. Перевірка на пристрої драгер показала результат 1,27 проміле. Патрульні отримали пояснення від водія, склали схему ДТП. На чоловіка оформили два протоколи: за скоєну ДТП та керування у нетверезому стані.