15 поліцейських у Львові отримали сертифікат інструктора з особистої безпеки (фото)

Сертифікати інструкторам вручили інспектор з тренінгів Джері Кер, заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Андрій Таран та начальник Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції Ігор Борис.

Працівники поліції, які перебувають на посадах інструктора з особистої безпеки територіальних органів Національної поліції України, за підтримки Канадської поліцейської місії в Україні пройшли «Курс підготовки інструкторів з особистої безпеки поліцейських», сформований за канадськими стандартами і адаптований під українське законодавство. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Навчання з 19 березня по 7 квітня проводили українські інструктори з тактичної підготовки спільно з канадськими колегами, у яких в минулому вчились – офіцером Королівської канадської кінної поліції Михайлом Озимком, офіцером поліції міста Торонто Кевіном Капозі та офіцером поліції провінції Онтаріо Берні Кованом. Ці офіцери працюють в Україні в рамках Канадської поліцейської місії. Навчальний курс проводився на базі тренінгового центру ГУ Національної поліції у Львівській області.

В умовах, наближених до реальних, інструктори з особистої безпеки отримали знання, уміння та навички, необхідні для підготовки своїх колег по службі в майбутньому.

У перший тиждень навчань вони освоїли техніку самозахисту та затримання правопорушника. Під час другого та третього тижня поліцейські відпрацювали різні сценарії розвитку подій. Вони прораховували можливі дії зловмисників наперед, оцінювали рівень небезпеки та застосовували навички, отримані під час навчання.

Упродовж четвертого тижня інструктори здобували педагогічні навички в оцінці дій поліцейських в різних службових ситуаціях за критеріями тактики безпеки та правомірності.

Інспектор з тренінгів Джері Кер вручила сертифікати новим інструкторам з особистої безпеки поліцейських.

«Сьогодні на ваші плечі лягає велика відповідальність, адже саме ви змінюватимете свою країну на краще. Відтепер ви робитимете свою роботу з іншим відчуттям. При підготовці поліцейських ви завжди будете себе запитувати – чи безпечно буде мені з ним працювати? І це є стимулом робити свою роботу якнайкраще», – зазначила Джері Кер.

Нагадаємо, 24 лютого цього року сертифікати інструкторів з особистої безпеки отримали 15 працівників поліції – 7 патрульних поліцейських і 8 працівників тренінгових центрів.