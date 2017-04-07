З 1 травня пенсії українців зростуть

Підвищення розміру пенсії для 8 мільйонів громадян України планово відбудеться двічі – з 1 травня та з 1 грудня 2017 року. Загалом, зростання соціальних стандартів очікується більш ніж на 10%.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко у п’ятницю під час брифінгу на Житомирщині, повідомляє Укрінформ.

«Підвищення відбудеться приблизно на 5% з 1 травня 2017 року. І сума виплат перевищить 1300 грн – буде мінімальний розмір пенсії. Це стосуватиметься приблизно 8 млн пенсіонерів, тобто для них з 1 травня відбудеться перерахунок пенсій», – зазначив віце-прем’єр-міністр.

За його словами, наступне таке підвищення в державному бюджеті України передбачено з 1 грудня 2017 року. “Таким чином, в середньому соціальні стандарти в цьому році зростуть більше ніж на 10%”, – додав Розенко.