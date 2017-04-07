Упродовж доби на Львівщині рятувальники знищили 2 застарілі боєприпаси

Ще три виявили

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області, вчора, 6 квітня, фахівці піротехнічної групи 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України знищили 2 застарілі артилерійські снаряди.76-міліметровий артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни виявили в с. Почапи Золочівського району під час земляних робіт у полі, на відстані 500 м від житлових будинків.

Ще один боєприпас, 75-міліметровий артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни, виявили в с. Смільне Бродівського району під час прогулянки в лісі. Вибухонебезпечний предмет знайшли на відстані 500 м від житлових будинків.

Усі вибухонебезпечні предмети вилучили та знищили у встановленому порядку.

Окрім цього, 6 квітня о 15:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Хватів Буського району під час прогулянки в лісі, на відстані 500 м від житлових будинків, виявлено 3 предмети, зовні схожі на артилерійські снаряди часів ІІ Світової війни.

За фактом виявлення вибухонебезпечних предметів повідомили правоохоронні органи та подали заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення.