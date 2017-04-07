Уперше у Львові відбудеться вручення мистецької премії “Глодоський скарб”

26 квітня 2017 року, о 15:00, у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка (вул. Івана Франка, 150/152) відбудеться особлива подія – вручення 11-ї мистецької премії “Глодоський скарб”.

Про це повідомляють на сторінці музею у Фейсбук.

Лауреатом цьогорічної премії “Глодоський скарб” став відомий письменник, есеїст, перекладач і літературознавець Андрій Содомора.

Андрій Олександрович Содомора – автор прозових і поетичних творів, нарисів, образків і медитацій, есеїв, досліджень літературознавчого і культурологічного характерів, низки перекладів з давньогрецьких і давньоримських авторів, на сьогодні є найкращим знавцем античності в Україні. Та, властиво, не просто знавцем, а осмислювачем, ретранслятором та актуалізатором у найрізноманітніших жанрах і формах, а передусім у власній творчості. Андрій Содомора – великий майстер малих форм: чи то поетичних мініатюр, чи то настроєвих новел і медитацій, аналогів яких в українській літературі, певно, й не знайти і які вже віддавна здобули вдячну читацьку аудиторію.

Прикметність цьогорічної церемонії нагородження “Глодоським скарбом” у тому, що вперше за свою одинадцятирічну історію вона відбуватиметься у Львові – місті, особливо важливому для Андрія Содомори. І не тільки тому, що тут він прожив усе доросле життя, але й тому, що впродовж десятиліть творчо пізнавав місто, і саме Львів став матеріалом для універсалізації багатьох важливих та особливо близьких йому тем.

Нагадаємо, фундатором премії є відомий український письменник Григорій Гусейнов, головний редактор часопису “Кур’єр Кривбасу”. Премію було засновано 2007 року, і відтоді щорічно її лауреатами є знакові письменники та діячі культури.

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, знаний як Дім Франка, – це місце, де культурно-мистецькі заходи відбуваються не так часто. Церемонія нагородження премією “Глодоський скарб” стане чи не першою подією в оновленому музеї, відтепер важливій точці на культурній карті Львова, місці, де збиратимуться вчені і митці, письменники і музиканти, малярі і громадські діячі, об’єднані Франковою ідеєю “цілого чоловіка”. Андрій Содомора – живе втілення цього ідеалу, і не тільки тому, що є автором цікавих евристичних студій про Івана Франка, але й тому, що своєю творчою діяльністю показує приклад живого літератора, людини тонкої, але водночас принципової.

Львівське вручення “Глодоського скарбу” пройде у форматі лекції Андрія Содомори під назвою “Усмішка”. Нового лауреата представлятимуть і вітатимуть фундатор премії Григорій Гусейнов, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка, літературознавець, франкознавець і громадський діяч Богдан Тихолоз, член-кореспондент НАН України, професор Львівського національного університету Микола Ільницький, спеціальний гість із Києва – кінокритик, кінознавець і кіносценарист Сергій Тримбач, а також львівський музичний етногурт “Курбаси”.

Модеруватиме захід літературознавець та есеїст Данило Ільницький.

Інтерв’ю з письменником, перекладачем, науковцем, почесним громадянином Львова Андрієм Содоморою читайте тут.