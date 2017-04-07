Унаслідок зіткнення БМВ та “Пежо” на Львівщині постраждало двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 квітня, о 23.40, в селі Терло, Старосамбірського району.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, водій автомобіля «БМВ 530», 27-річний житель Старосамбірського району, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автомобілем «Пежо Партнер» під керуванням 58-річного мешканця Старосамбірського району.

Внаслідок зіткнення водій «Пежо» та його 55-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та звернулись по медичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.