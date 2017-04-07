Унаслідок ДТП у Львові 13-річний школяр потрапив до лікарні з переломом стегна

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 квітня близько 21.30 на вулиці Замарстинівській

Як з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2105», 56-річний місцевий мешканець, наїхав на пішохода, 13-річного львів’янина.

Унаслідок наїзду хлопця госпіталізовано з діагнозом: «закритий перелом правого стегна в нижній третині».

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, правоохоронці встановлюють обставини ДТП, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.