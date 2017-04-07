У Вербну неділю у Львові відбудеться концерт-містерія «Страсті Христові»

Львів’ян та гостей міста запрошують у Вербну неділю, 9 квітня, на великопосну концерт-містерію «Страсті Христові», яку традиційно проводять у Львові напередодні Великодня. Містерія відбудеться у храмі Св. свщмч. Йосафата (вул. Замарстинівська, 134). Початок – о 19.00.

Концерт-містерія відбудеться за участю квартету солістів Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» у складі Оксани Потапової (скрипка), Романа Сокрути (скрипка), Володимира Бойчука (альт), Миколи Околовича (віолончель).

«Під заходу всі слухачі матимуть унікальну можливість долучитись до духовно-мистецького дійства, осмислити наближення свята Великодня та сповнитися незабутніми враженнями від класичної музики, яка у неповторному вигляді поєднає у собі переживання глибини прийдешнього Воскресіння Христового», – зазначають організатори.