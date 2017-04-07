У Львові відзначать 105-ту річницю заснування ПЛАСТу (програма)

Завтра, 8 квітня, на площі перед пам’ятником Іванові Франку (вул. Університетська, 1) відбудуться заходи з нагоди святкування 105-ї річниці заснування ПЛАСТу.

Після Служби Божої та традиційних церемоніалів, біля пам’ятника Івану Франкові вже традиційним вимаршем пластуни вирушать до Личаківського кладовища, де вшанують пам’ять полеглих героїв та засновників Пласту. На їх честь кожен курінь буде мати змогу представити самостійно підготовану дефіляду.

Опісля учасники заходу допомагатимуть іншим плетінням лози для виручення коштів на підтримку пластунів, які воюють в зоні АТО. Пластуни Львова закликають усіх небайдужих долучитися до цієї акції 7 квітня у приміщенні станиці Львів (вул. Шептицьких, 16), після чого вже 9 квітня учасники акції продаватимуть плетену лозу на вулицях міста.

У суботу ввечері на старшопластунів та пластунів-сеньйорів чекає дискусія на тему: «Пластовий закон в реаліях 21 століття» разом зі спеціальними гостями.

«Кожен свідомий пластун знає на пам’ять Пластову присягу. Більшість вже її склали, і всі рано чи пізно переживатимуть цей знаменитий момент», – розповідають організатори.

Програма заходу

Субота (8 квітня)

– 09:45 – 10:15 – Реєстрація на станиці (вул. Шептицьких, 16)

– 10:45 – 11:15 – Молебень біля пам’ятника Франкові

– 11:15 – 11:25 – Формування лави

– 11:25 – 13:00 – Церемоніали на площі біля пам’ятника Іванові Франкові

– 13:00 – 13:15 – Формування колони

– 13:15 – 14:00 – Вимарш до Личаківського кладовища

– 14:00 – 15:00 – Вшанування пам’яті полеглих героїв та засновників Пласту на Личаківському кладовищі

– 15:00 – 15:15 – Добирання до місця дефіляди (Марсове поле)

– 15:15 – 15:45 – Перекус

– 15:45 – 17:30 – Представлення дефіляд з впоряду юнацькими куренями ст. Львів (Марсове поле)

– 17:00 – 21:00 – Реалізація лози, виготовленої на майстер-класах, для виручення коштів на підтримку пластунів, які воюють в зоні АТО

– 19:00 – 21:00 – Дискусія для УСП-УПС “Пластовий закон в реаліях 21 століття”

Неділя (9 квітня)

– 09:00 – 12:00 – Реалізація лози, виготовленої на майстер-класах, для виручення коштів на підтримку пластунів, які воюють в зоні АТО.

Довідка

Пласт – національна скаутська організація України, яка існує вже 105 років, спрямована на всебічне патріотичне виховання молоді.

Основою пластування, основою життя в Пласті є гра. Гра, яку молодь грає у своєму гурті під проводом провідників, згідно з точно окресленими правилами. Гра, а не забава. Гра, яка має всі елементи життя в організованому суспільстві. Пластова гра – передусім гра в суспільну організацію з прицілом виробити у молоді снагу до творення спільнот, навчити їх форм організації та методів гурткової праці, прищепити молоді гурткову дисципліну, активність та охоту присвятитися для добра спільноти.