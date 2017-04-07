У Львові розробляють «Єдиний студентський квиток»

Управління інформаційних технологій ЛМР спільно з НУ «Львівська політехніка» розробляє новий проект – «Єдиний студентський квиток»

У «Єдиному квитку» буде об’єднано студентський квиток, читацький, перепустку в гуртожиток, е-квиток для громадського транспорту та банківський рахунок.

Як повідомляють в управлінні інформаційних технологій, «Єдиний студентський квиток» буде ще й частиною програми «Картка львів’янина», а отже, стане не тільки офіційною ідентифікацією львівського студента, а й можливістю отримати бонуси та знижки в топових закладах та установах Львова.

На сьогодні проект «Єдиний студентський квиток» перебуває в статусі активної розробки, тому думка студентства щодо потреб та його функціонування є вкрай важливою. Для цього ЛМР та НУ «Львівська політехніка» оголошує хакатон, де студенти будь-якого вищого навчального закладу міста можуть висловити власні побажання.

Більше про хакатон та умови участі: lp.edu.ua/node/5217

«Єдиний квиток» буде впроваджено як пілотний проект на базі «Львівської політехніки», а далі кожен із львівських університетів може вільно долучитися до проекту, звернувшись із таким проханням до міської ради.

Тому вже з нового навчального року львівські студенти, переймаючи досвід західних колег, зможуть із легкістю користуватися всіма перевагами послуг, які надає навчальний заклад і місто.

Презентація та прес-конференція щодо запровадження «Єдиного студентського квитка» відбудеться 19 квітня о 12:00, у 204 аудиторії головного корпусу НУ «Львівська політехніка»», – розповіли в управлінні інформаційних технологій ЛМР.