У Львові працівниця банку привласнила 300 тисяч гривень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва прокуратури області викрили працівницю відділення одного з банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів. Встановлено незаконне заволодіння коштами на суму триста тисяч гривень.

У відділенні працівниця надавала клієнтам касові й окремі розрахункові послуги, а також приймала та видавала готівку та готувала фінансові звіти за проведеними касовими операціями.

Як з’ясували правоохоронці, маючи вільний доступ до готівки в касі, фінпрацівниця привласнила кошти з каси банку в сумі триста тисяч гривень, які витратила на власні потреби. Аби приховати свої злочинні дії, вона внесла зміни до автоматизованої системи банку та здійснила фіктивний касовий переказ на суму викрадених коштів.

Як поінформували у відділі комунікації поліції Львівської області, зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 (розкрадання у великих розмірах) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.