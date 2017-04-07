У Львові патрульні затримали чоловіка, який перебував у розшуку за розбій

Утікачеві загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

Про це повідомляє перс-служба Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 7 квітня, близько 15.00, під час патрулювання на вулиці Лисенка екіпаж патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка. Громадянин, коли побачив автомобіль поліції, змінив напрямок руху і різко звернув у внутрішній двір будинку. Це викликало підозру у патрульних, а тому вони наздогнали особу, аби встановити дані. Коли патрульні перевіряли чоловіка в базі даних, він дуже нервував.

Виявилося, що 31-річний громадянин перебуває у розшуку з кінця лютого цього року за ч.2 ст.187ККУ (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм).

Патрульні доставили чоловіка в Сихівський відділ поліції та передали слідчим.