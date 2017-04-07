У Львові нагородили переможців конкурсу «Українська армія очима дітей»: ФОТО

У Львові втретє відзначили переможців міського дитячого творчого конкурсу «Українська армія очима дітей», організованого 58 будинком офіцерів та міським координаційно-методичним центром «Галицьке юнацтво» за підтримки управління освіти департаменту гуманітарної політики міської ради. Нагородами для дванадцяти авторів та авторських колективів стали грамоти, книги, квитки на циркові вистави й походи на кіносеанси до одного з провідних кінотеатрів міста.

«Основна мета цього конкурсу – національно-патріотичне виховання нашого підростаючого покоління. Ще ми хотіли привернути увагу юні та молоді до тих подій, що зараз відбуваються на Сході країни. Було важливо дізнатися їхню думку про Українське військо, солдатів, які воюють з реальним ворогом, про переживання та страхи. Роботи, які відібрало журі відрізняються оригінальністю та нестандартним трактуванням заданої тематики», ‑ розповіла директор міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво» Галина Макарчук.

Загалом до творчого змагання долучилися більше півсотні закладів дошкільної, середньої та позашкільної освіти. Упродовж двох останніх місяців понад чотириста учасників трьох вікових груп (від 6 до 10 років, від 11 до 14 років, від 15 до 17 років) працювали над своїми роботами у наступних номінаціях: малюнок (плакат), фотоколаж, відеосюжет, інсталяція або просторова композиція.

Переможців та призерів привітав і начальник 58 будинку офіцерів полковник Віталій Провозін: «Щиро вдячний усім присутнім за активну життєву позицію, щодо підтримки наших Збройних Сил. Ваші роботи неодмінно потраплять на передову до воїнів, які боронять нашу землю від ворога на Сході країни».

Також він розповів про те, що конкурсному журі довелося добряче попрацювати, адже робіт було представлено чимало: лише малюнків надійшло на розгляд близько тисячі.

«Окрім того необхідно було визначити змістовність робіт та відповідність заданій тематиці, грамотність викладу, оригінальність та якість добору матеріалів, естетичний вигляд тощо. Думаю, що переможцями стали кращі з кращих», – зазначив полковник Віталій Провозін.

Нагородження відбувалося у воєнно-історичному музеї 58 будинку офіцерів. Тож по завершенню офіційної церемонії його завідувач – працівник Збройних Сил України Сергій Паліса познайомив усіх присутніх з тематичною експозицією: «Неоголошена війна в Україні».

Довідка. Конкурс «Українська армія очима дітей» проводять із метою формування у молоді почуття патріотизму, любові до України, національної гідності, вірності військовим традиціям, Українського народу, почуття престижу та популяризації військової служби в Збройних Силах України, естетичного виховання особистості.

Текст і фото: підполковник Віталій Іванов