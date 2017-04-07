У Львові готують виставку ляльок за творами Ганса-Крістіана Андерсена

До дня народження видатного данського казкаря Ганса-Крістіана Андерсена львівський клуб лялькарів LADin Club підготував виставку “Казки Андерсена: ляльки та акварелі”.

Про це повідомляють на сторінці заходу у Фейсбук.

Герої казок, придумані Андерсеном, візуалізовані і втілені в ляльки десятьма майстрами, поряд із портретною постаттю самого письменника в оточенні акварелей молодої художниці, настроєво наближених до літературного джерела і схожих на книжкові ілюстрації – сформують експозицію виставки. Взаємодія літератури, лялькарства і акварельної графіки створять нову казкову реальність у львівській галереї “Велес”.

Лялькарів надихали герої п’ятнадцяти казок: “Дикі лебеді”, “Дюймовочка”, “Русалонька”, “Квіти маленької Іди”, “Гидке каченя”, “Фея щастя”, “Пастушка і Сажотрус”, “Нове вбрання короля”, “Принцеса на горошині”, “Директор лялькового театру”, “Соловей”, “Дівчинка з сірниками”, “Золотий хлопчик”, “Непохитний олов’яний солдатик” і “Снігова Королева”.

Акварельні зображення старовинних міських вуличок, палаців, квітів, світського товариства довершать атмосферу казок Андерсена.

Виставка триватиме з 12 квітня до 5 травня 2017 року в галереї Велес (вул. Фредра, 4а).