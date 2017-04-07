У львівських парках з’явиться 30 брендових шпаківень

У рамках соціальної відповідальності Forum Lviv та інтеграції торгового центру до місцевої спільноти, буде реалізовано спеціальний соціальний проект під час Великодньої святкової програми.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Відвідувачі ТРЦ Forum Lviv прикрасять 30 брендованих шпаківень 8-9 квітня. Після чого, 10-14 квітня, перед Великоднем, ці шпаківні буде подаровано міським паркам: парку ім. Івана Франка та Стрийському парку, де їх розмістять на головних входах.

Шпаківні будуть виготовлені з якісних матеріалів та матимуть логотип «ТРЦ Forum Lviv». Їх розмалюють діти та дорослі під керівництвом майстрів.