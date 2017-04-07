У Львівській облраді розподілили обов’язки

Перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус займатиметься гуманітарними питаннями, тим часом заступник голови облради Володимир Гірняк відповідатиме за соціально-економічний напрямок.

Зокрема, Андрій Білоус куруватиме 5 комісій обласної ради. Йдеться про комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації, з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту, перевезень та зв’язку, з питань євроінтеграції, дерегуляції, зовнішньоекономічної діяльності, транскордонного співробітництва, агропромислового комплексу та зв’язків з українцями за кордоном, з питань освіти і науки, з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації.

У свою чергу Володимир Гірняк відповідатиме за такі комісії: з питань охорони здоров’я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, з питань законності, правоохоронної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем, з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури, з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, свободи слова та антикорупційної політики, з питань комунального майна та приватизації.

Розділили заступники і свої обов’язки по районах області. Так, Андрій Білоус відповідатиме за Золочівський Старосамбірський, Стрийський, Яворівський, Дрогобицький, Сколівський райони.

Володимир Гірняк залишив за собою Кам’янко-Бузький, Перемишлянський, Жидачівський, Мостиський, Пустомитівський, Сокальський, Жовківський райони.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за обрання першим заступником голови обласної ради Андрія Білоуса. Це рішення шляхом таємного голосування підтримали 55 обласних обранців.