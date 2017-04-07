У ДТП на Львівщині постраждала мешканка Івано-Франківської області

Як з’ясували правоохоронці, сталося зіткнення автомобілів «Мерседес Бенц» і «Фольксваген Пасат»

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 квітня близько 11.00 на автодорозі Київ – Чоп у селі Тухолька Сколівського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Мерседес Бенц» під керуванням 42-річного жителя Івано-Франківської області з автомобілем «Фольксваген Пасат», за кермом якого перебував 50-річний мешканець одного з сіл Миколаївського району.

Внаслідок зіткнення пасажир «Мерседеса», 41-річна жителька Івано-Франківської області, отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, забої головного мозку, відділу хребта та відділу тазу».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.