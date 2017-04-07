Ryanair почне літати зі Львова на місяць раніше

Лоукост Ryanair відкриє авіамаршрут «Львів-Берлін» із вересня замість анонсованого раніше старту в жовтні. Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії вчора, 6 квітня. Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень: у понеділок і п’ятницю.

У прес-службі зазначили, що до такого рішення їх спонукав великий попит серед українських туристів.

Ryanair також повідомив, що ціни на ці рейси стартують від 19,99 євро (579 гривень) у вересні та жовтні. Акція триває зо опівночі 11 квітня.

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair оголосив про початок польотів в Україну в березні. Компанія запустить 11 рейсів: 7 зі Львова та 4 з Києва.