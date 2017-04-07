«Професійність лікарів у Львові відповідає рангу, який є в західних клініках», – доктор Ієгуда Леві

Під час українсько-ізраїльської конференції, що відбулася в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю Львова з Першим медичним центром Тель-Авіва, провідний ізраїльський кардіолог, доктор Ієгуда Леві презентував для українських лікарів комплексний досвід лікування складних серцево-судинних захворювань, повідомляє прес-служба ЛМР.

Як наголосив доктор, в західній медицині намагаються виробити стратегію і тактику лікування цього захворювання, створити сучасну матеріальну базу, і основою для цього є зацікавленість в цьому як суспільства, так і держави.

«У рамках Меморандуму про співпрацю відбулася перша конференція, присвячена актуальному питанню нейрохірургії, зокрема сучасним хірургічним лікуванням пухлин головного мозку. Тепер наша зустріч присвячена діагностиці і лікуванні серцево-судинних захворювань, передусім коронарної хвороби, тобто інфарктів міокарда і гострих коронарних станів, пов’язаних з порушенням кровопостачання серця. Це дуже актуальна тема, бо це, як правило, гострі стани, які треба швидко вирішувати, вибирати правильну тактику лікування. Ми запросили провідного спеціаліста клініки Іхілов доктора Ієгуду Леві. Вчора доктор поділився знаннями щодо сучасних підходів у терапії при серцево-судинних захворюваннях з нашими сімейними лікарями, терапевтами і кардіологами, а сьогодні на базі лікарні швидкої допомоги для спеціалістів лікарні, обласного кардіологічного центру, обласної клінічної лікарні, військового госпіталю, які безпосередньо займаються інтервенційною кардіологією, відбувся майстер-клас з демонстрацією клінічних випадків, де спільно з доктором Леві обговорювалися складні випадки захворювання, правильність тактики лікування і консультування пацієнтів під час гострих коронарних станів. Відбулися також консультації пацієнтів у лікарні», – зазначив Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я ЛМР.

«Мені пощастило приїхати до Львова на запрошення моїх колег. Вчора у нас була конференція, присвячена одній із найглобальніших проблем людства – ішемічній, коронарній хворобі серця, яка, на жаль, забирає дуже багато життів. В західній медицині намагаються виробити стратегію і тактику лікування, створити матеріальну базу, яка дозволяє мінімізувати ускладнення цього захворювання, і повипливати на тривалість життя.

Професійність лікарів у Львові абсолютно відповідає рангу, який є в західних клініках. Проблема – це бюджетне фінансування. Тому навіть при великому бажанні спеціалістів бути максимально корисним пацієнту, якщо матеріальна база не дозволяє, то неможливо прогресувати. Тому треба ставити пріоритети. Консенсусом є те, що потрібно максимально постаратися дати пацієнту всі технології і ліки, які існують на світовому ринку», – розповів провідний кардіолог, старший лікар Медичного центру Тель-Авіва доктор з багаторічним досвідом Ієгуда Леві.

За словами кардіолога міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Юрія Меленя, рівень медицини в Ізраїлі – це той рівень, на який слід орієнтуватися, аби досягнути таких результатів, які є в розвинутих медичних країнах світу.

Як наголосив ізраїльський кардіолог доктор Ієгуда Леві, основою якісною медицини є зацікавленість суспільства і держави у своєчасному і якісному наданні медичної допомоги та належна матеріальна база. Водночас, як наголосив начальник управління охорони здоров’я міста Володимир Зуб, щоб досягти результату, який є в розвинутих медичних країнах, з одного боку, мають бути фаховість лікарів і належне матеріальне забезпечення з боку держави, а з іншого – пацієнт повинен знати, що потрібно вчасно звертатися за допомогою, бо саме вчасне виявлення і лікування недуги на ранніх етапах – запорука успішного і швидшого одужання.

Як зауважив керівник департаменту лікування іноземних пацієнтів Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман, найважливішим є людський ресурс, бо багато кращих лікарів в ізраїльських клініках є вихідцями з України, з країн СНД. Тому найближчим часом планують прийняти близько 30 українських спеціалістів на підвищення кваліфікації. «Дуже часто в Ізраїлі ми бачимо, що найкращі лікарі – це вихідці з України. Тому найголовніше і найдорожче, що є в Україні, це людський ресурс. Українські лікарі з українською освітою, які живуть в Ізраїлі 20-30 років, пройшли перекваліфікацію і лідирують у світі.

Ми в найближчий рік плануємо у себе прийняти близько 30 українських спеціалістів, які підвищать свою кваліфікацію та будуть працювати крок в крок з ізраїльськими лікарями. Також – не зупинятися на досягнутому і приїжджати до Львова, ділитися досвідом та знаннями», – зазначив Роман Гольдман.

Нагадаємо, розуміючи важливість вчасної діагностики і лікування серцево-судинних захворювань, цьогоріч у Львові затвердили Програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань. Програма передбачає профілактичні заходи, придбання медикаментів та обладнання, подальше впровадження сучасних технологій лікування. Програма розрахована на 2017-2020 роки, і на 2017 рік передбачено 5 мільйонів на придбання медикаментів та розхідних матеріалів, і 10 мільйонів на придбання обладнання. Загалом на 4 роки дії програми передбачено 30 мільйонів на придбання медикаментів і розхідних матеріалів та 50 мільйонів на придбання сучасного обладнання.