ПриватБанк дарує львівʻянам персональний «Бонус Плюс» на парфуми та косметику від «Іміджу»

Привабливі бонуси отримають власники пластикових карток ПриватБанку, зареєструвавшись у акційних весняних пропозиціях, представлених на сайті – bonus.pb.ua. Так, наприклад, з 30.03.2017 по 30.04.2017 рр. мережа магазинів парфумерії та косметики «Імідж» поверне на бонусний рахунок 10% від вартості придбаних товарів зареєстрованому в акції покупцю при оплаті товару пластиковою карткою ПриватБанку. Кожен власник пластикої картки ПриватБанку може зареєструватись в усіх діючих акціях без обмежень.

«Майже рік в Україні в межах дисконтно-бонусної програми ПриватБанку «Бонус Плюс» діє акція «Персональний Бонус». Для партнерів програми це означає можливість створювати власні акції з «Персональним Бонусом», а для всіх клієнтів-власників пластикових карток – отримувати підвищені бонуси. Це означає, що покупка принесе ще більше позитивних емоцій, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Достатньо зайти у вкладку «Акції» на сайті bonus.pb.ua, обрати привабливу пропозицію від конкретного магазину, зареєструватися в акції – і отримувати більше привілеїв, ніж інші покупці».

Щоб у подальшому розраховуватися бонусами, досить просто сказати касиру торговельної точки, яка є партнером програми, що бажаєте оплатити покупку з рахунку «Бонус Плюс».

Усього по Україні вже понад 43 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «БонусПлюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 300 млн. гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми «Бонус Плюс» у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

Ще більше інформації про актуальні акції ПриватБанку – на сайті та в соціальній мережі.

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок “Бонус Плюс” своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь в програмі. Перелік учасників програми дивіться на сайті або в мобільному додатку «Бонус Плюс» для смартфонів.