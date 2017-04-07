На Львівщині розроблять Програму розвитку гірських територій

З ініціативи депутатського корпусу Львівської обласної ради сьогодні, 7 квітня, відбулося обговорення проекту Програми розвитку гірських територій Львівської області.

Під час першого засідання робочої групи з розробки програми йшлося про напрацювання стратегії, яка дасть можливість підняти рівень життя в гірських районах, залучити інвестиції, відновити інфраструктурні об’єкти, покращити сферу охорону здоров’я та соціального захисту, туризму та культури, повідомляє прес-служба ЛОР.

До активної роботи над проектом будуть залучені профільні департаменти ЛОДА, депутати, які представляють гірські райони, керівники місцевого самоврядування, експерти та наукове середовище.

Як наголосив заступник голови Львівської обласної ради, співголова робочої групи Володимир Гірняк, питання розвитку гірських територій надзвичайно актуальне. «Я сподіваюся, що на наступний рік ця програма буде прийнята і почне працювати», – зазначив Володимир Гірняк.

В свою чергу перший заступник голови облради Андрій Білоус підкреслив, що також слід ознайомитися з досвідом і розробленими заходами сусідніх областей Карпатського регіону. Окрім цього, за його словами, необхідно до підготовки стратегії розвитку гірських територій залучити Асоціацію «Єврорегіон Карпати –Україна», яка має багато хороших напрацювань. Адже вона повинна корелюватися з тим, що існує уже в сусідніх прикордонних територіях. Тим паче, зараз активно ведеться мова про те, що з 2020 року може запрацювати Програма Європейського Союзу з розвитку Карпатського регіону з передбаченим відповідним фінансовим ресурсом. Дуже важливо, щоб Львівська область була включена у цю програму», – наголосив Андрій Білоус.

Члени робочої групи, зокрема депутат облради Юрій Комарницький наголосив, що проект програми має обов’язково пройти публічне громадське обговорення. Також свої пропозиції мають підготувати органи місцевого самоврядування, депутати обласної ради, експерти, окрім цього, необхідно залучити і народних депутатів, які представляють Львівщину у Верховній Раді.

Відтак розробники програми планують до 1 вересня подати узгоджений та узагальнений варіант програми на розгляд Львівської обласної ради.

Нагадаємо, під час візиту голови Верховної Ради України Андрія Парубія на Львівщину у грудні минулого року представники обласних, районних, міських рад Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей та місцевих рад – членів Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» скерували звернення до Кабінет Міністрів України розробити державну програму підтримки розвитку Українських Карпат із залученням повноважень представників західноукраїнських облаcтей.

Відповідну декларацію підписали під час круглого столу «Проблеми та перспективи розвитку гірських районів України».

Презентація Програми розвитку гірських територій Львівської області