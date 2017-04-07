На Левандівці висадять нові дерева замість тих, що вкрали

Мешканців Левандівки запрошують прийти завтра, 8 квітня, об 11.00, в парк, щоб допомогти висадити нові дерева замість тих саджанців, що були вкрадені.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Олександр Агашков.

“На заміну викраденим, саджаємо більше дерев . Завтра, в суботу 08.04.2017 об 11:00, прийдіть поможете!” – написав він.

Нагадаємо, 1 квітня у Львові відбулася загальноміська толока. Прибирали практично всі парки міста. У Левандівському парку до прибирання долучилися пластуни та львівські патрульні. Тут зібрали кілька десятків мішків сміття та висадили понад 40 кущів і дерев, як-от: жасмин садовий, айва японська, ялівець козацький, кипарисовик горохоплідний, тис ягідний, куляста туя, магнолія падуболиста, гібіскус, слива Пассарді, форзиція, гінкго білоба тощо. Та вже незабаром зловмисники вкрали дерева.