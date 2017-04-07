Молодь запрошують до участі у конкурсі відео на тему енергозбереження

Представництво Європейського союзу в Україні проводить прийом відеоробіт для конкурсу у межах щорічного проекту “ЄС: вибір молодого покоління України”. Цього року організатори конкурсу пропонують зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у побуті українців, так і для благополуччя усієї країни.

За інформацією департаменту освіти і науки Львівської ОДА, до участі у конкурсі запрошують громадян України віком від 14 до 30 років. Роботи приймають у двох категоріях – для професіоналів та аматорів.

Відеоробота має тривати менш ніж 3 хвилини, бути оригінальною та відповідати тематиці енергозбереження або європейської інтеграції України.

Найкращі відеоролики відзначать спеціальними призами та дипломами від Представництва ЄС в Україні, а кожен учасник отримає сувенір.

Прийом робіт триває до 23 травня. Переможці конкурсу будуть оголошені на сайті проекту у червні.

Детальну інформацію можна знайти на сторінці конкурсу: http://euroquiz.org.ua/video-contest.