Майже 70% населення Львівщини вважають, що мають добре здоров’я

За результатами дослідження самооцінки здоров’я та рівня захворюваності населення 67% жителів Львівщини оцінили стан свого здоров’я як добрий, 28% – як задовільний та 5% – як поганий (в Україні таких осіб відповідно 49%, 41% та 10%).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Львівській області.

Серед регіонів країни найвища частка населення, яке оцінило стан свого здоров’я як добрий, у Львівській, Чернівецькій, Київській та Тернопільській областях, а частка населення із поганим самопочуттям є найвищою у Чернігівській та Донецькій областях.

За результатами опитування майже 79% мешканців Львівщини хворіли упродовж 2016 року. Більшість мешканців області (88%) за медичною допомогою зверталися у поліклініку, зокрема кожна третя особа – до сімейного лікаря. Стоматолога у державній медичній та у приватній установах відвідали по 13% опитаних. Послугами швидкої медичної допомоги скористались 3% осіб.