Львівський Центр адопції ділиться досвідом поводження з тваринами

У львівський Центр адопції й у Першу комунальну ветеринарну клініку приїжджають представники підприємств схожого профілю, щоб перейняти досвід

Через підприємство у 2017 році вже пройшло 350 собак та котів, 100 тваринок з яких прилаштовані. Це досить хороші показники. Львівські школярі та студенти зацікавлені, як працює Центр адопції, щодня приходять на екскурсії, самоорганізовуються та записуються, щоб особисто побачити роботу цих закладів.

«Школярам і студентам це цікаво, їм цікаво, як вирішуються ті чи інші питання з тваринами, цікаво, яким чином діє система, щоб не допустити, аби ці тварини стали безпритульними. Школярів цікавить, яким чином вони можуть допомогти нам, щоб прилаштувати побільше тварин до родин, – розповідає директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак. – Нещодавно до нас приїжджали кияни, які хочуть змінити своє комунальне підприємство, перейняти наш досвід та створити таку установу, як у нас. Щоб був Центр адопції, щоб активно займалися прилаштуванням тварин, щоб вели чітку аналітичну роботу. Перед тим також були представники із Запоріжжя та Закарпаття».

ЛКП «Лев» активно проводить роботи із завершення будівництва Центру адопції, який забезпечить прилаштування безпритульних собак і тварин, що потрапляють на підприємство з вулиці. Будівництво обіцяють завершити до Дня міста.

«Ми обшиваємо фасад Центру і згодом будемо штукатурити. Всередині вже підведено світло, найближчим часом будемо проводити сантехніку. Чекаємо на скляну вітрину, яка має прийти в кінці квітня. Тобто внутрішні роботи вже практично на фінальній стадії, зараз проводимо зовнішні роботи. Десь наприкінці квітня разом зі скляною вітриною будуть також встановлювати сонячні батареї. Окрім перелічених робіт, підбираємо меблі й речі в котячу кімнату у Центр адопції» – розповіли у ЛКП «Лев».