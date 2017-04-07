Львівські десантники і волонтери у Вербну неділю повезуть допомогу на передову

На саму Вербну неділю, 9 квітня, зі Львова вирушить чергова – на цей раз передвеликодня – партія допомоги бійцям на сході від ГО «Союз Ветеранів Десанту» та «Народної Самооборони» Львівщини.



Як розповів учасник, координатор поїздки, депутат Львівської міської ради Віталій Свінціцький, зокрема, хлопцям зі знаменитої «80-ки», що несуть службу неподалік Авдіївки, доставлять робочі інструменти, оргтехніку, будматеріали, медикаменти. А ще вкрай потрібний тепловізор.

«За час, що минув від нашої попередньої поїздки, ми силами небайдужих людей, волонтерів, меценатів змогли зібрати чимало корисного для наших хлопців. Це речі, які вкрай потрібні на передовій щодня», – говорить він.

Окрім того, за його словами, львівські господині уже готують для хлопців паски, крашанки, шинки і ліплять вареники, аби потішити бійців напередодні Великодня домашніми святковими смаколиками.

«Нашим хлопцям потрібна сьогодні не лише, і, можливо, навіть не так матеріальна підтримка, як віра, що вдома про них пам’ятають. Особливо це важливо у час Великодня, який бійці проведуть далеко від своїх родин. Тож напередодні цього величного свята ми хочемо подарувати українським захисникам частинку домашнього тепла, передати вітання зі Львова і побажання якнайшвидше здолати ворога та з перемогою повернутися до своїх рідних», – коментує керівник «Народної Самоборони» Львівщини Валерій Веремчук.