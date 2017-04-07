Львів’ян навчать виготовляти великодні листівки

11 квітня у кав’ярні “Світ кави” (вул. Катедральна, 6) відбудеться майстер-клас із виготовлення пасхальних листівок. Захід організовують представники спільноти “Лярш-Ковчег”.

Про це “Львівська газета” дізналася на сторінці заходу у Фейсбук.

Проводитимуть акцію асистенти спільноти та її друзі (люди з неповносправністю). Майстер-клас триватиме з 17:00 до 18:15.

Це чудова нагода в особливий спосіб зробити подарунок своїм близьким власними руками і одразу ж відправити їм.

Пожертва за майстер-клас – 30 гривень (відшкодування вартості матеріалів). Через обмежену кількість місць організатори просять зголошуватись в повідомленнях на сторінці L’Arche-Kovcheh у Фейсбук.