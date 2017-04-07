Бюджет Львова та Львівщини можуть просканувати

Громадська ініціатива прямої дії #ВКЛЮЧАЙСЯ започатковує аналітично-просвітницький проект «Бюджетний сканер»

Метою проекту є привернення уваги громад у різних населених пунктах України до проблеми відкритості та ефективності місцевих бюджетів. Ідею та експертну підтримку в реалізації проекту запропонував Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) у відповідь на заклик #ВКЛЮЧАЙСЯ до об’єднання небайдужих і свідомих громадян, громадських організацій і політичних партій навколо забезпечення ефективного контролю за використанням коштів з місцевих бюджетів.

У рамках проекту «Бюджетний сканер» ініціатива #ВКЛЮЧАЙСЯ розповсюджуватиме аналітичні матеріали, які робитимуть аналітики ІСЕДу, щодо основних показників економічного та соціального розвитку різних громад, міст, сел, районів та областей в різних регіонах України. Щомісяця звіт «Бюджетного сканеру» з’являтиметься на сайті ініціативи vkl.net.ua, сайті Інституту суспільно-економічних досліджень iser.org.ua, а також на сторінках у Facebook. Бюджети міст чи областей, які експерти аналізуватимуть, будуть обирати Інтернет-користувачі голосуванням.

Якщо мешканці Львова й області будуть активними та проголосують за аналіз свого міського або обласного бюджету, то ІСЕД зможе показати, як влада витрачає їхні гроші. За минулий рік власні доходи місцевих бюджетів усіх рівнів у Львівській області зросли до 9,95 млрд грн порівняно з 6,41 млрд грн у 2015 р. (зростання 55,3%).

«Відгук такого потужного аналітичного центру, як ІСЕД, на заклик ініціативи #ВКЛЮЧАЙСЯ допоможе забезпечити громадянам справжній доступ до даних, що дозволяють оцінити якість управління справами громади чинною місцевою владою, — коментує координатор комунікаційного напряму ініціативи Марина Дадінова. — Оскільки власні доходи місцевих бюджетів помітно зросли, зростає відповідальність місцевої влади саме за ефективність використання коштів і реальні результати розвитку громади».

«Зараз головні розпорядники звітують за використання коштів із місцевих бюджетів лише формально. Тобто без допомоги експертів пересічний громадянин не має доступу до інформативних даних, з яких він міг би зробити висновки про якість управління справами громади чинною місцевою владою, — коментує лідер команди «Бюджетного сканеру», експерт з питань регіональної політики ІСЕД В’ячеслав Жук.

З метою підтримки розвитку громад і формування якісно нових підходів до звітування місцевої влади за формування та використання коштів з місцевих бюджетів, у кожному аналітичному звіті в рамках проекту «Бюджетний сканер» експерти ставлять собі за мету:

дослідити ефективність планування розвитку громади і фінансування основних сфер;

проаналізувати, як потенціал громади позначається на добробуті її мешканців;

оцінити, як реально позначаються на фінансах громад реформаторські ініціативи Уряду;

віднайти резерви, за рахунок яких можливе зміцнення фінансової спроможності громад.

Громадська ініціатива прямої дії #ВКЛЮЧАЙСЯ на початку 2017 року виступила з закликом до громадян включатись у контроль місцевих бюджетів і впроваджувати єдину обов’язкову процедуру публічного звітування головних розпорядників коштів з місцевих бюджетів. На думку учасників ініціативи, саме прозоре звітування та експертна оцінка ефективності використання грошей громади може змінити підхід до формування місцевих бюджетів. Практика відкритих звітів за використання грошей з обласного бюджету ефективно діє в Тернопільській області, де була розроблена та прийнята на рівні обласної ради за ініціативи та експертної підтримки місцевої громадської організації «Експертно-аналітичний центр «Акцент».

Підтримати ініціативу й оперативно дізнаватися про проект можна, зареєструвавшись за посиланням: https://goo.gl/1lQmYG

Довідка. Громадська ініціатива прямої дії #ВКЛЮЧАЙСЯ була заснована у березні 2016 р. під час Першого міському мозковому штурмі в Житомирі, на якому небайдужі громадяни, громадські активісти, журналісти разом обговорювали нагальні місцеві проблеми та дієві кроки щодо їх розв’язання. Впродовж року ініціатива #ВКЛЮЧАЙСЯ відвідала десятки обласних та районних центрів, де об’єднувала людей навколо включення в активну взаємодію заради реальних змін на місцях.

До ініціативи можуть долучитися всі небайдужі українці, які готові включатися у реальні дієві зміни незалежно від їхньої партійної приналежності, ідеологічних поглядів, професії, віку тощо.

Громадська ініціатива прямої дії #ВКЛЮЧАЙСЯ не є політичним утворенням та не підтримує жодної політичної сили. Сторінка у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/vklnetua/

Громадська організація «Інститут суспільно-економічних досліджень» (ІСЕД) є неурядовим аналітичним центром, основною діяльністю якого є аналіз державної політики. ІСЕД засновано експертами інституту.

ІСЕД – це незалежна експертна група, що об’єднує представників та провідних фахівців різних сфер та галузей, які мають досвід аналізу державної політики та розробки і впровадження рішень.

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