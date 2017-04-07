7 квітня – Всесвітній день здоров’я

Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають Всесвітній день здоров’я. Цьогоріч Всесвітня організація охорони здоров’я присвячує цей день проблемі депресії. Гасло цьогорічного дня здоров’я – «Давай поговоримо».

Як зазначає головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я ЛОДА з психіатрії Юрій Закаль, для класичної депресії характерні три основні симптоми: зміна емоційного фону, гальмування інтелектуальної діяльності та рухової активності. Настрій не просто знижується, а супроводжується почуттям безвиході і туги, при цьому пригніченість або дратівливість не минає протягом тривалого часу. До слова, хворі на депресію мають у 35 разів вищий ризик вчинити самогубство.

Відтак у депаратменті охорони здоров’я ЛОДА нагадують, що сьогодні можна успішно лікувати навіть найважчі види депресії. Головною умовою для одужання є усвідомлення наявності проблем і звернення до фахівців. Лікування депресії повинен проводити кваліфікований спеціаліст – психолог, психіатром або психотерапевт.