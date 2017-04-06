Заклади профтехосвіти передадуть у комунальну власність

Сьогодні, 6 квітня, на пленарному засіданні Львівської міської ради прийняли ухвалу про надання згоди на передачу з державної власності у комунальну власність територіальної громади міста Львова закладів професійно-технічної освіти.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Ми дали згоду, що ми готові прийняти профтехосвіту в нашу львівську сім’ю. Я маю на увазі всі ці комплекси, які є. Наступний крок має робити вже держава, тому що без якісної профтехосвіти не можна мати якісні робочі місця», – прокоментував рішення Андрій Садовий, міський голова Львова.