З ініціативи УКРОПу Львівська міськрада ухвалила звернення з вимогою скасувати абонплату за газ та звільнити Дмитра Вовка

Депутати Львівської міської ради підтримали звернення до президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо скасування абонплати за підключення до системи газопостачання.

З ініціативою ухвалити таке звернення виступив голова фракції УКРОП у Львівській міській раді Ігор Телішевський.

Звернення підтримали 49 депутатів Львівської міської ради.

У цьому зверненні зокрема, зазначається: «Мотивуючи таке рішення начебто необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення та стимулювати громадян економити газ, регулятор насправді вкотре подбав про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не лише електрикою, а й газом. Дозволивши Рінату Ахметову заробити на вугільній формулі «Роттердам+», через яку українці переплатили близько 10 млрд грн за електроенергію, нині влада взялася примножувати статки арештованого у Відні Дмитра Фірташа. Саме він контролює більшість газорозподільних підприємств – облгазів. Їхня загальна виручка цього року завдяки запровадженню абонплати має зрости до 24,15 мільярдів гривень».

«Найбільше обурює те, що ці «схеми» Нацкомісії – абсолютно безкарні та, імовірно, санкціоновані згори. Недарма ротацію її складу, призначеного указом голови держави, та заміну очільника – президентського ставленика Дмитра Вовка всіляко затягують, порушуючи строки, відведені законодавством, та ігноруючи вимоги європейських партнерів», – зазначає укропівець Ігор Телішевський.

Депутати Львівської міської ради вважають такі дії НКРЕКП та влади шкідницькими. Вимагають скасувати відповідні постанови Нацкомісії, якими запроваджується абонентська плата за газ з 1 квітня, і наполягають на проведенні невідкладної ротації складу регулятора та звільнення голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка.