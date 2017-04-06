Європарламент проголосував за безвіз для України

Як працюватиме безвізовий перетин кордону

Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі. «За» проголосував 521 депутат Євпропарламенту, «проти» – 75, утримались – 36.

Після голосування парламенту «безвіз» для України ще повинні схвалити в Раді ЄС. Згідно з очікуваннями, нові правила українців вступлять в силу вже на початку літа цього року.

Отже, право подорожувати до ЄС без віз матимуть ті громадяни України, які встигли отримати біометричний паспорт. У ньому є носій з інформацією про біометричні дані власника документа, зокрема фото, відбитки пальців та електронний підпис. Українці почали подавати документи для отримання біометричних паспортів із 12 січня 2015 року. За словами заступниці глави МЗС Олени Зеркаль, на кінець березня 2016-го паспорти з біометричними носіями інформації отримали тільки трохи більш ніж два мільйони українців.

Громадяни України, в яких не буде біометричних паспортів та які зацікавлені в поїздках у шенгенську зону, будуть і далі звертатися по візи до консульств.

Треба пам’ятати, що безвізовий режим стосуватиметься тільки короткотермінових поїздок – до 90 днів у період 180 днів. Його буде застосовано до туристичних візитів, короткотермінових навчань, бізнес-подорожей, торговельних ярмарків і конференцій. Водночас він не поширюватиметься на тих, хто займається оплачуваною діяльністю, тобто поїхати до Європи на роботу за безвізовим режимом буде заборонено. Тож візи і надалі будуть потрібні для людей, які хочуть виїхати в ЄС навчатися або працювати.

При цьому, крім біометричного паспорта, українцям для перетину кордону може знадобитися пакет додаткових документів: зворотний квиток, фінансове забезпечення, запрошення, бронювання готелю та медичне страхування – приблизно такий перелік документів зараз подають у консульства на отримання візи.

«Безвізовий режим звільнить громадян від потреби йти до консульства. Водночас на кордоні, цілком можливо, з огляду на сучасну ситуацію та безпекові ризики, виникатимуть перевірки. До українців можуть бути додаткові питання, оскільки ми асоціюємося з безпековими ризиками, і небезпідставно, адже на нашій території триває збройний конфлікт. Дійсно, можуть вимагати документи, але не в усіх випадках, і перелік документів залежатиме від мети подорожі. Візовий кодекс і Кодекс кордонів – це різні документи, тож прикордонник завжди має право перевірити будь-кого, навіть особу з чинною шенгенською візою», – розповіла Ірина Сушко.