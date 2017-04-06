В Україні стартував онлайн-сервіс, за допомогою якого можна легко перевірити чинність документів

З 6 квітня 2017 року Державна міграційна служба запустила новий онлайн-сервіс: базу даних недійсних, викрадених або втрачених документів, що посвідчують особу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр МВС Арсен Аваков

На жаль, паспорти-книжечки старого зразку, які видавалися з 1994 року, мають абсолютно недостатній захист від сучасного рівня підробок, а перехід на нові ID-посвідчення розрахований на кілька років. Тому швидка, проста і безкоштовна перевірка дійсності паспорта стане ефективною страховкою від шахраїв, які використовують підроблені паспорти для шахрайських схем, – зазначив міністр.

Новий сервіс дає можливість перевірити наявність паспорта громадянина України в базі даних МВС, а також у базі даних ДМС, яка здійснює облік документів, які визнані недійсними «без криміналу»: псування, втрата та інше.

Крім того, новий онлайн-сервіс дає можливість перевірити не тільки паспорти, але й інші види документів, що засвідчують особу:

• паспорт громадянина України;

• паспорт громадянина України у формі картки;

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

• тимчасове посвідчення громадянина України;

• посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

• дозвіл на постійне проживання;

• дозвіл на довгострокове перебування;

• посвідчення біженця;

• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

• проїзний документ особи, якій надано додатковий захист;

• проїзний документ дитини.

Перевірка проводиться за серією та номером документа.