В Андрія Садового два нові заступники

Депутати Львівської міської ради затвердили двох нових заступників для міського голови Львова Андрія Садового. Ними стали чиновник Сергій Бабак та бізнесмен та колишній радник мера Геннадій Васьків. Сергій Бабак, як і раніше, займатиметься в раді житловим господарством, щоправда, тепер на вищій посаді, а от Геннадій Васьків відповідатиме за фінансово-економічні питання.

Нагадаємо, 31 березня за згодою сторін з посади звільнився Віктор Пушкарьов, який був першим заступником міського голови Львова та водночас заступник із питань житлово-комунального господарства. Сергій Бабак очолював департамент житлово-комунального господарства та інфраструктури ЛМР з листопада минулого року.

Водночас новим заступником з фінансово-економічних питань депутати призначили виконавчого директора ТзОВ «Дунапак Україна Геннадія Васьківа. Для створення цієї посади, у міській раді розділили посаду заступника з питань економіки та містобудування на дві. Містобудування як і раніше займатиметься Ростислав Дацків.