Усі центри «Паспортний сервіс» ДП «Документ» не працюють

Про це повідомляють на сайті державного підприємства «Документ», яке займається видачею ‎біометричних закордонних паспортів

Коли користувач заходить на сайт, з’являється вікно-попередження з написом: «З технічних причин усі центри «Паспортний сервіс» тимчасово не працюють. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті!».

Як повідомляють ЗМІ, станом на 18:00 6 квітня не працював і сам сайт державного підприємства «Документ».‎ На ньому було розміщене повідомлення про неможливість з’єднання із сервером через перевищення ‎ліміту запитів.‎

Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент проголосував за скасування ‎короткострокових шенгенських віз для українців.‎