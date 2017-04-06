Усі центри «Паспортний сервіс» ДП «Документ» не працюють

Про це повідомляють на сайті державного підприємства «Документ», яке займається видачею біометричних закордонних паспортів
Коли користувач заходить на сайт, з’являється вікно-попередження з написом: «З технічних причин усі центри «Паспортний сервіс» тимчасово не працюють. Про відновлення роботи буде сповіщено на сайті!».
Як повідомляють ЗМІ, станом на 18:00 6 квітня не працював і сам сайт державного підприємства «Документ». На ньому було розміщене повідомлення про неможливість з’єднання із сервером через перевищення ліміту запитів.
Нагадаємо, сьогодні Європейський парламент проголосував за скасування короткострокових шенгенських віз для українців.