У Всесвітній день спорту у Львові урочисто нагородили видатних спортсменів (перелік)

Сьогодні, 6 квітня, у Львові з нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру відбулося спільне засідання членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА і членів виконавчого комітету відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Засідання приурочили до Всесвітнього дня спорту, який у всьому світі відзначають за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (від 23 серпня 2013 року). Організація Об’єднаних Націй постановила запровадити таке свято у день, коли у 1896 році в Афінах стартували Перші Олімпійські ігри сучасності. Генеральна Асамблея ООН акцентувала, що спорт є одним із інструментів освіти, розвитку і миру, сприяє зміцненню співпраці, солідарності, терпимості, розуміння та соціальної інтеграції на місцевому, національному та міжнародному рівнях, а також є своєрідним каталізатором соціальних змін у всіх куточках світу.

Урочисте засідання у Львові проходило у Дзеркальній залі головного корпусу Львівського Національного університету імені Івана Франка. Ректор університету професор Володимир Мельник привітав учасників засідання і наголосив, що спорт має стати фактором консолідації української нації та елементом морального оздоровлення всієї держави.

Головуючий на засіданні – начальник управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА Юрій Майборода – попросив усіх присутніх на заході вшанувати хвилиною тиші пам’ять загиблого у боях з російськими окупантами військовослужбовця з Львівщини Богдана Кубішина. І в особі цього Героя віддати належне пам’яті всіх полеглих патріотів у Антитерористичній операції на Донбасі.

Авторитетні люди, які прославляють Україну та її спортсменів, отримали заслужені нагороди від відділення НОК України, ЛОДА і від управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

Голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський перед врученням відзнак від НОК привітав учасників засідання з великим святом спорту й акцентував, що ідеї відзначення Всесвітнього дня спорту дуже актуальні для нинішньої України. А саме – консолідація, освіта, розвиток, мир як на місцевому, так і на державному та міжнародному рівнях.

Документи про присвоєння звань майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу групі молодих спортсменів Львівщини вручив почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури Мирослав Герцик.

Учасники спільного засідання членів колегії управління фізичної культури та спорту ЛОДА та членів виконкому відділення НОК Україниу Львівській області заслухали інформацію про підготовку спортсменів Львівщини до участі в XXIII зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані у 2018-му році та про актуальні питання розвитку зимових видів спорту в області.

Також обговорювали справи підготовки до участі представників Львівщини у III Іграх Нескорених (Invictus Games) для поранених військовослужбовців; заслухали повідомлення про розвиток фізкультурно-спортивного руху в сільській місцевості Львівщини та про можливості використання міжнародної технічної та грантової допомоги у сфері фізичної культури та спорту.

Перелік нагороджених