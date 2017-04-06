У Шегинях прикордонники виявили в автівці близько 4 тисяч таблеток «Subutex» (ФОТО, ВІДЕО)

Велику кількість таблеток, які містять активний інгредієнт одного з видів препаратів, так званих опіатів, виявили сьогодні на кордоні з Польщею співробітники Держприкордонслужби. Перевезти пігулки в Україну намагалися наші співвітчизники, заховавши їх у конструктивних особливостях автомобіля. Про це поінформували у відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Держприкордонслужби України.

Про наміри порушників спробувати завезти в Україну чималу кількість нарковмісних таблеток завчасно отримали інформацію співробітники оперативних підрозділів прикордонного відомства.

Тож коли двоє чоловіків перетинали кордон «Фольксвагеном» у пункті пропуску «Шегині» прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду.

У підсумку перевірки інформація підтвердилася. Пігулки ховали в конструктивних особливостях автомобіля, зокрема, під сидінням водія. Всього там було близько 560 блістерів таблеток «Subutex» по 7 таблеток у кожному. Точну кількість наразі встановлюють.

Про цей факт скерували повідомлення до СБУ про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів». Тривають подальші слідчі дії.